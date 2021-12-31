السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بالعام الجديد: نستكمل مسيرة العطاء

كتب محمد الجالى

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، وذلك عبر منشور لها بصفحتها الرسمية على موقع التواص الاجتماعى "فيس بوك".

وقالت السيدة انتصار السيسى في منشورها: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، الذى نرجو من الله فيه أن يكون عام خير وسلام وأمان واستقرار، وبداية جديدة نستكمل فيها مسيرة العطاء الوطنى، وجنى ثمار العمل فى بناء مستقبل أفضل مفعم بكل مظاهر الرخاء والتنمية والنصر.

كل عام وشعب مصر بخير".