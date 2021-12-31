اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بالعام الجديد: نستكمل مسيرة العطاء

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:26 م
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بالعام الجديد: نستكمل مسيرة العطاء السيدة انتصار السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، وذلك عبر منشور لها بصفحتها الرسمية على موقع التواص الاجتماعى "فيس بوك".
 
وقالت السيدة انتصار السيسى في منشورها: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، الذى نرجو من الله فيه أن يكون عام خير وسلام وأمان واستقرار، وبداية جديدة نستكمل فيها مسيرة العطاء الوطنى، وجنى ثمار العمل فى بناء مستقبل أفضل مفعم بكل مظاهر الرخاء والتنمية والنصر.
كل عام وشعب مصر بخير".
 
WhatsApp Image 2021-12-31 at 8.20.06 PM

 


انتصار السيسى

السيدة انتصار السيسى

العام الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة