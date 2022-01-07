اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 11:09 ص
أكرم القصاص
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رئيس شركة سوهاج يشدد على الالتزام بمعايير التشغيل لتقديم مياه نظيفة

الجمعة، 07 يناير 2022 11:02 ص
رئيس شركة سوهاج يشدد على الالتزام بمعايير التشغيل لتقديم مياه نظيفة رئيس شركة مياه سوهاج يزور إحدى محطات المياه-أرشيفية
أحمد حسن

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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز أخميم ودار السلام والمنشأة للتأكد من الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة القياسية  لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحى لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
 
وأضاف "عبد الغفار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم تفقد محطة مياه العيساوية والاحايوة المدمجة والعيساوية الجديدة بمركز أخميم ومحطات مياه المشايخ الارتوازى واولاد الشيخ القديمة وعرب العطيات النقالى ونجع عمار الظهير الصحراوى ونجع عمار النقالى بمركز دار السلام ومحطتى مياه الرويهب وكوم بدار بمركز المنشاة.
 
وشدد رئيس مياه سوهاج، على ضرورة تشغيل جميع المحطات 24 ساعة والأاكد من تطبيق جميع أنواع الصيانات بالمحطات والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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