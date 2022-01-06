خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى إلكترونيا.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاستعلام عن العديد من الخدمات للمؤمن عليهم من خلال الموقع الإليكتروني للهيئة ومنها خدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة.

اليوم السابع ينشر إنفوجراف عن كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي في نقاط محددة.