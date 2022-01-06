خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمين الاجتماعى إلكترونيا.. إنفوجراف

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاستعلام عن العديد من الخدمات للمؤمن عليهم من خلال الموقع الإليكتروني للهيئة ومنها خدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة.
اليوم السابع ينشر إنفوجراف عن كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي في نقاط محددة.
• الدخول على موقع الإليكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
• اختيار بدء خدمة استعلام عن مدة الاشتراك فى التأمينات
• الضغط على أيقونة خدمات، واختيار الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمينات
• تسجيل الدخول إذا كنت مستخدم أو تسجيل حساب جديد
• يتيح إنشاء حساب جديد على موقع التأمينات استخدام جميع الخدمات الإلكترونية
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