الأرصاد: شبورة كثيفة وأجواء شديدة البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.