اليوم السابع
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 07:39 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد النيابة الإدارية _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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زار المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، وبصحبته المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الْأعلى للنيابة الإدارية، ووفد رفيع المستوى من مستشاري النيابة الإدارية، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وتقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوات والأخوة الأقباط السيدات والسادة الزملاء الأجلاء أعضاء النيابة الإدارية والسيدات والسادة الكرام الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوماً وطناً لنا جميعاً وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ. حفظ الله مصر وكل عام وأنتم بكل خير.


النيابة الإدارية

البابا تواضروس الثاني

عيد الميلاد المجيد

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الكرازة المرقسية

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