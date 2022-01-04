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حصاد الوزارات.. الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:40 م
حصاد الوزارات.. الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد وزارة القوى العاملة
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد
التعليم تقرر عقد امتحانين "إلكترونى وورقى" لطلاب الثانوى العام
الصحة : 83% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
"الصحة" تطلق 10 قوافل طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
الصحة: فحص 9 ملايين طالب للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

 


حصاد الوزارات

اخبار مصر

التعليم

الصحة

التنمية المحلية

كورونا

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