حصاد الوزارات.. الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد
التعليم تقرر عقد امتحانين "إلكترونى وورقى" لطلاب الثانوى العام
الصحة : 83% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
"الصحة" تطلق 10 قوافل طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة
الصحة: فحص 9 ملايين طالب للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"
الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا وكورونا
التنمية المحلية: 16 ألف مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات منذ 1 أكتوبر
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