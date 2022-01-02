محافظ الأقصر يهنئ قيادات إيبارشية إسنا وأرمنت بالعام الجديد .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت والآباء كهنة الإيبارشية، حيث قدم المحافظ التهنئة لهم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022 وأعياد الميلاد.

وأعرب المحافظ خلال الزيارة، عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وسعادة على المصريين وأن يمن الله على مصر بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار، حيث رافق المحافظ خلال الزيارة، العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى نفس السياق تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مدن إسنا وأرمنت البياضية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين الترعة الموازية للمسار السياحي بالبياضية، وذلك ضمن أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والتي يتم تنفيذها بطول 3,5 كم بداية من مركز شرطة الأقصر وصولا إلى قرية الروافعة، بإجمالي تكلفة 10 مليون جنيها، والتي تأتي بالتزامن مع الأعمال التي نفذتها المحافظة لتوسعة وتطوير المسار السياحي، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإيابا بين البرين الشرقي والغربي لمدينة الأقصر، ووجه المحافظ خلال تفقده للمشروع برفع كافة المخلفات والتشوهات البصرية بطريق المسار السياحي بالبياضية بما يتلائم مع أعمال التطوير الجارية في محافظة الأقصر.



محافظ الأقصر يزور قيادات إيبارشية إسنا وأرمنت لتقديم التهانى



محافظ الأقصر يزور قيادات إيبارشية إسنا وأرمنت لتقديم التهانى



محافظ الأقصر يزور قيادات إيبارشية إسنا وأرمنت لتقديم التهانى