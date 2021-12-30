محافظ الأقصر يشهد احتفالية لدعم ذوى الهمم وإعلان جائزة "المتميزون باختلاف"

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفالية التى أقامتها مؤسسة بداية أمل للتنمية وخدمات ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الاحتفال بيوم ذوي الإعاقة العالمى، حيث كرمت المؤسسة عددا من ذوى الهمم من المتميزين في مجالات متنوعة، وتم الإعلان عن جائزة "المتميزون بإختلاف" لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وتم خلال الاحتفالية بديوان محافظة الأقصر، توزيع كراسي متحركة منها 3 كرسى كهربائى و2 كرسي عادي لذوي الاعاقة الحركية كما تم توزيع سماعات أذن لذوي الاعاقة السمعية، بالإضافة إلي 55 بطانية وملابس، كما تم الإعلان عن جائزة المتميزون باختلاف والتي أطلقتها المؤسسة، وهي عبارة عن شهادة تقدير وشهادات استثمار تمنح لذوي الهم المتميزين في مجالات متنوعة، حيث تم اهداء الجائزة للطالب احمد النوبي لحفظه لكتاب الله الكريم رغم اعاقته البصرية، وفهد عبد الباسط والذي يمتهن مهنة ميكانيكي بالرغم من اعاقته الحركية حيث فقد يديه وقدميه، والطالبة روان خالد والتي تحدت اعاقتها الحركية والتحقت بكلية الطب، كما تم تكريم 10 شخصيات لجهودهم وانشطتهم في دعم ذوي الهمم.

وأشاد المحافظ بالدور الهام لمنظمات المجتمع المدني، مؤكداً على أن الدولة المصرية تولى أهتمام خاص وكبير بملف ذوى الهمم، لافتاً إلي أن المحافظة تقدم كل الدعم لهم بما يسهم في دمجهم في المجتمع، معرباً عن تقديره لمؤسسة بداية امل وكافة المؤسسات التي تقوم بخطوات إيجابية نحو دعمهم.

وشهد الاحتفالية التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر كل من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ومحمد حسين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر وكمال فؤاد مدير الجمعيات بالمديرية ومحمد رمضان مدير ادارة الجمعيات واحمد ابو المجد مدير ادارة التضامن الاجتماعي بالأقصر وأمل النوبى رئيس مجلس أدارة مؤسسة بداية أمل ، ومصطفى الناظر المدير التنفيذي للمؤسسة وعدد كبير من ذوي الهمم واسرهم .



احتفالية لدعم ذوي الهمم من المتميزين بالأقصر



احتفالية لدعم ذوي الهمم من المتميزين والإعلان عن جائزة لدعمهم



المحافظ مع الأبطال من ذوي الهمم



صورة تذكارية للمحافظ مع ذوي الهمم بالاقصر