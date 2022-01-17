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إصابة شخص بطلق ناري وأمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات الحادث

الإثنين، 17 يناير 2022 11:07 ص
إصابة شخص بطلق ناري وأمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات الحادث طلق نارى- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخص بطلق ناري، اليوم الاثنين، بقرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب قنا وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف الملابسات.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة شخص بطلق ناري في قرية خزام بقوص، ودفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل المصاب، كما تلقى إخطارا يفيد إصابة شخص بعصا خشبية من القرية ذاتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي قوص المركزي.
 


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اخبار مصر

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