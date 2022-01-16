إصابة شخص بطلق ناري وأمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات الحادث

صابر سعيد

أصيب شخص، اليوم الأحد، بطلق ناري بجوار مدخل قرية أولاد سرور بقنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص بطلق ناري بجوار مدخل قرية أولاد سرور بقنا، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقل المصاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى.

وكان قد أصيب شخصان، في حادث انقلاب موتوسيكل أمام بوابة قرية المخادمة بقنا على الطريق "مصر_أسوان" الزراعي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل علي طريق بوابة قرية المخادمة بقنا، وتم نقلهم عن طريق مرفق إسعاف قنا إلي مستشفي قنا الجامعي.

