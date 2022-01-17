أخبار 24 ساعة.. المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التموين: المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية

بعد قليل.. السكة الحديد توقف قطارات الصعيد 4 ساعات يوميا لمدة 4 أيام