أخبار 24 ساعة.. المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التموين: المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية
بعد قليل.. السكة الحديد توقف قطارات الصعيد 4 ساعات يوميا لمدة 4 أيام
طلاب الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان الدراسات وتكنولوجيا المعلومات
"الصحة": قاربنا على تطعيم 40% من المستهدفين فوق الـ18 عاماً
عوض تاج الدين: زيادة فى إصابات كورونا لكن أعراضها بسيطة
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