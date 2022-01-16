اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظة الجيزة تعلن تشميع أكبر مركز للدروس الخصوصية يسع ألف طالب (فيديو)

الأحد، 16 يناير 2022 06:53 م
محافظة الجيزة تعلن تشميع أكبر مركز للدروس الخصوصية يسع ألف طالب (فيديو) محافظة الجيزة
سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع ومصادرة محتويات أكبر قاعات مراكز الدروس الخصوصية بحي العجوزة، خلال حملات مكبرة تم شنها اليوم.
  
جاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.
 
ورصدت المحافظة من خلال حي العجوزة أحد مراكز الدروس الخصوصية بشارع السودان بالعجوزة، يتوافد عليه مئات الطلاب علي مدار اليوم، وقد تم توجيه حمله مكبرة على المركز وغلقه وتشميعه مع مصادرة محتوياته والذي تسع إحدي قاعاته لحوالي ألف طالب، وقد تم إخلاؤه من الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعه من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، موضحة أن المركز يسع قرابة 1000 طالب وطالبة.
 

التربةي والتعليم

مراكز الدروس الخصوصية

غلق اكبر مركز للدروس الخصوصية

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة