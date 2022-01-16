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"الصحة": قاربنا على تطعيم 40% من المستهدفين فوق الـ18 عاماً

الأحد، 16 يناير 2022 10:06 م
"الصحة": قاربنا على تطعيم 40% من المستهدفين فوق الـ18 عاماً الدكتور حسام عبد الغفار
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش الوضع الوبائى في مصر، لافتاً إلى أن نسب تلقيح المصريين لما فوق الـ18 عاما قارب على الـ40% من المستهدف، مشدداً على أن الدولة المصرية تجلب كافة اللقاحات من مختلف دول العالم من أجل تحصين المجتمع ضد جائحة كورونا ومتحوراته.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن نسب الحجز بالمستشفيات المصرية مازالت في معدلات ما قبل ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن عقار "إيفوشيلد"، يستخدم زيادة تعامل جسد الإنسان وزيادة مقاومة فيروس كورونا بجسد الإنسان، لافتاً إلى أن هيئة الدواء المصرية نجحت في التعاقد على    100 ألف جرعة تكفى لـ50 ألف مريض ، وتابع:"بداية من 21 يناير و27 يناير سيكون متوفر في المستشفيات المصرية ..سيتم أخذ الدواء في المستشفيات".


كورونا

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وزارة الصحة

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اوميكرون

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