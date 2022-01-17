بعد قليل.. السكة الحديد توقف قطارات الصعيد 4 ساعات يوميا لمدة 4 أيام

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد من الواحدة صباح اليوم الاثنين، إيقاف حركة قطارات الصعيد كليا لمدة 4 ساعات ليلا في المسافة من محطة القاهرة حتى محطة أبو النمرس بالجيزة لاستكمال توسعة كوبرى المنيب بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ليصل إلى 8 حارات بكل اتجاه في قطاع المنيب و7 حارات بكل اتجاه في باقى قطاعات الطريق الممتد حول القاهرة بأطوال 106 كم بدلا من 4 حارات بكل اتجاه.

وقررت هيئة السكة الحديد بناء على طلب هيئة الطرق والكبارى إيقاف حركة القطارات بخط الصعيد ابتداء من الساعة الواحدة حتى الخامسة صباحا بدءً من اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل، حيث لا تقوم قطارات من محطة القاهرة في اتجاه الصعيد خلال هذه الفترة، كما تنتهى رحلات القطارات القادمة من الصعيد في محطة الحوامدية بالجيزة وما قبلها من محطات.

وقال المهندس حسام البسطويسى نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة إنه تم التنسيق مع هيئة الطرق والكبارى لتشغيل أتوبيسات مجانية من قبلها لنقل المسافرين القادمين من الصعيد من محطة الحوامدية ونقلهم إلى القاهرة طوال فترة الإيقاف الكلى في المسافة بين محطتى القاهرة والحوامدية، مشيرة إلى أنه تم تحديد هذه الفترة للإيقاف نتيجة أنه يقوم بها عدد أقل من القطارات.