اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يناير 2022 07:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مستشار وزير التموين: دمغ المشغولات الذهبية بالليزر لا يلغى الدمغات القديمة

الأحد، 16 يناير 2022 07:00 م
مستشار وزير التموين: دمغ المشغولات الذهبية بالليزر لا يلغى الدمغات القديمة جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، إن دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، يعد التطور الطبيعى العالمى لأسلوب الدمغ الحديث دون تشويه المشغول، وذلك لأن الدمغات التقليدية تؤثر على المشغولات، خاصة أن الأوزان الحالية أصبحت أوزان خفيفة نظرا للارتفاع الشديد فى أسعار الذهب، وإن الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية لا تلغى الدمغات القديمة. 
 
وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المشغولات الذهبية أصبحت تحتاج إلى معاملة بطريقة جيدة، مشيرا إلى أن الدمغ بالليزر لا يشوه المشغول، بالإضافة إلى أنه يعمل على منع الغش تماما. 
 
وأشار الدكتور ناجى فرج، إلى أن الدمغ بالليزر يعمل على تسجيل كل المعلومات عن المشغول الذهبى من تاريخ تصنيعه، وعياره، والمنتج الخاص به، ومن الممكن أيضا إضافة بينات المستهلك الذى حصل عليه، ما يعد تطور رائع جدا ونقلة حضارية لصناعة الذهب. 
 
وأوضح الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، أن الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية لا تلغى الدمغات القديمة، لأن ما يحدث هو تطور للأحدث، أما الدمغات القديمة لازالت معتمدة وستظل معتمدة طالما هي دمغات حكومية سليمة ولا يوجد بها أي مشكلة طالما الفاتورة الخاصة به موجودة. 
 

وزارة التموين

المشغولات الذهبية

صناعة الذهب

دمغ الذهب

أسعار الذهب

الذهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التموين: مشروع مدينة الذهب قائم ومستمر.. الرئيس وجه بأن تكون على أعلى مستوى.. تعيين شركة لتوفير المعادن الثمينة للعاملين بالمشغولات الذهبية.. و"المصيلحى": تعميم مشروع دمغ الذهب بالليزر قريبًا

السبت، 15 يناير 2022 04:00 م

وزير التموين: الإعلان عن شركة لتوفير المعادن الثمينة للعاملين بالمشغولات الذهبية

السبت، 15 يناير 2022 02:11 م

التموين: لن نعترف بالدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بعد انتهاء مشروع الدمغ بالليزر

السبت، 15 يناير 2022 01:07 م

رئيس الغرف التجارية: استراتيجية متكاملة لتنمية صناعة المشغولات الذهبية

السبت، 15 يناير 2022 12:45 م

وزير التموين يعلن تفاصيل معرض المشغولات الذهبية والمجوهرات

الجمعة، 14 يناير 2022 07:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة