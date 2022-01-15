محافظ شمال سيناء يتابع عودة المواطنين إلى قرى الشيخ زويد بعد تطهيرها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عودة المواطنين إلي قري الشيخ زويد، بعد بتطهيرها، وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان صحفي، أن المحافظ شدد على تحقيق جميع مطالب اهالي القري العائدة بالشيخ زويد وتنفيذ كافة الوعود، لافتًا إلى إعادة المعاينة للأراضي الزراعية بالكامل وحصرها بوسائل حديثة لتلافى الشكاوى المتعددة فى التقديرات ومراعاة الدقة والانضباط فى تحديد المساحات وعمر الأشجار الموجودة، حيث سيحصل كل مواطن على حقه.

وأشار المحافظ، إلى زيادة قيمة التعويضات بنسبة 50 ٪ بدلا من 25٪ على قيمة التعويضات المقدرة بالنسبة للمباني المهدمة جزئيًا مضافا اليها القيمة التقديرية للمباني التي وضعتها اللجان، أما بالنسبة للمباني المهدمة كليا فلا يوجد فيها أي مشكلة وسيتم تعويض المواطنين بنسبة 100 %.

وأعلن المحافظ، عودة المواطنين، أمس الجمعة، بتجمعات الصنع والجبور والذيابي بقرية الشلاق، وابوغانم، ابويوسف، ابومعالى، ابوكريشان، ابوكويس، ابوملحوس، ابودهشان بمنطقة الغراء، والنخلات والبديني والصقور بقرية قبر عمير.

من جانبهم وجه أهالي قرية الغراء الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على العودة إلى القرية بعد تركها لعدة سنوات بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد الأهالي خلال الاحتفال الذي تم تنظيمه في مدخل القرية خلال العودة، بحضور عدد من رموز ومشايخ القبائل بمركز الشيخ زويد والقيادات الطبيعية للقرية، على أن الشكر موصول للقوات المسلحة والشرطة المدنية على تطهير القرية، وعودة الأهالي.

ووجه الأهالي الشكر للجهاز التنفيذي وعلي رأسه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على الخدمات المقدمة للمواطنين في القري العائدة بالشيخ زويد.

تضمن الاحتفال الذي نظمه الأهالي أغان وطنية ورقصات شعبية وفلكلورية، بجانب كلمات للمشايخ والعواقل أكدوا خلالها علي توجيه الشكر للقوات المسلحة ومختلف أجهزة الدولة، فيما رفع المشاركون في الاحتفال أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ولافتات الشكر للسيد الرئيس والقوات المسلحة.



الاهالى يعبرون عن شكرهم



الاهالى يعودون لقراهم



عبارات شكر للرئيس