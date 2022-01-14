"مياه بنى سويف" تنظم لقاءات مجتمعية وندوات توعوية بقرى حياة كريمة

كتب أحمد حسن

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، لقاء مجتمعي وندوة توعية بقريتي سدس وجزيرة ببا بمركز ببا، بعنوان "قطرة ماء= حياة".

جاء ذلك في عدد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وحدة حياة كريمة بالمحافظة، لتبني رسائل: الحفاظ على المياه، الحفاظ على مشروعات حياه كريمة وكل الخدمات الحكومية الموجودة بالقرى.

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

جدير بالذكر أنه قد تم إدراج قري مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بني سويف، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى.