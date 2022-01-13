اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:02 م
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ورشة عمل مشتركة بين شركة مياه الشرب بالشرقية وبعثات التدريب الوافدة من السودان

الخميس، 13 يناير 2022 12:43 م
ورشة عمل مشتركة بين شركة مياه الشرب بالشرقية وبعثات التدريب الوافدة من السودان جانب من ورشة العمل
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الشركة وبعثات التدريب الوافدة من دولة السودان الشقيقة، وجرى عقد ورشة عمل بعنوان "أنظمة الجودة الخاصة بالمعامل"، وذلك بهدف تحقيق التنمية المهنية المستدامة وتبادل الخبرات وصقل المهارات بين العاملين.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن ورشة العمل تضمنت شرحا متخصصا لموضوعات التدريب شملت الجانب النظري والتجربة العملية، وذلك لتلبية احتياجات المتدربين وصقل مهاراتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم، لافتاً إلى أنه صاحب ورشة العمل زيارة ميدانية لمعمل المعايرة والمعمل المركزي للمياه لتحقيق أقصى إستفادة للمتدربين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الوزارية، بضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري ولصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.


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