حياة كريمة.. الكشف على 1898 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر شحاتة بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية أنه تم خلال تلك القافلة التى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1898 مواطنا، كما تم تحويل 41 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات، الى جانب إجراء 752 تحليلا معمليا وفحص 20 حالة بالأشعة و 14 حالة بالسونار.