محافظ القليوبية: رفع 120 ألف طن تراكمات قمامة خلال يومين فى حملة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة الخانكة وحى غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، ورافق المحافظ فى الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب حيث شارك بمعداته فى تلك الحملة.

وفى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أثناء زيارته الأخيرة لمدينة الخانكة فقد تفقد المحافظ أعمال الحملة المكبرة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارة فى نطاق منطقة محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر التابعة للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلى المسارات الخاصة بخطوط الطرد الخاصة بها باستخدام 50 سيارة حمولة 20 طن وعدد 15 لودر كبير، حيث تم إزالة أكثر من 120 ألف طن قمامة خلال يومين.

كما أجرى المحافظ، جولة على مسارات خطوط الطرد الخاصة بالمحطة بشارع الأربعين وشارع المزرعة وشارع الرشاح، ووجه بإزالة التراكمات الموجودة لتوسعة الطريق أمام المواطنين والحفاظ على خطوط وأنفاق الصرف الصحى الخاصة بالمحطة فى ذات الوقت.

وخلال الجولة نسق المحافظ مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، على البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة على أسوار المحطة بالجبل الأصفر والمداخل والمخارج الرئيسية فى نطاق محطة الصرف، وذلك لضبط أى سيارة فى حالة إلقاء أى مخلفات فى المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع الشرطة لتوفير نوبتجية أمن على مدار 24 ساعة لضبط المخالفين، وكذا تركيب كشافات إنارة قوية على طول سور المحطة لإنارة المنطقة ومنع أى سيارات مخالفة من التعدى بإلقاء أى مخلفات أو رتش أو قمامة بها.

كما أكد محافظ القليوبية، أن المحافظة مستمرة فى إزالة جميع التراكمات الموجودة بالمنطقة وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، ولن يتم السماح لأى سيارة تلقى مخلفات مرة أخرى وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات حيال أى سيارة يتم ضبطها.

وأضاف، أنه تم تكليف مركز معلومات الشبكات الأرضية بالبدء فى عمل رفع مساحى باستخدام أجهزة GPS ومسح المنطقة بالكامل لاستغلالها فى إقامة مشروعات تدر عائد على المحافظة وتنمى مواردها.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد شارع أحمد عرابى الجارى تطويره من قبل المحافظة بتكلفة 60 مليون جنيه، حيث وجه خلال الجولة بمتابعة أعماله النظافة وإزالة أى إشغالات تعرقل الحركة المرورية بالشارع ، كما شدد الهجان بتكثيف المتابعة وضبط أى سيارة تلقى القمامة بالشارع وعمل محاضر مخالفة فورا.