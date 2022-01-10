وزير الكهرباء: المنصة الموحدة للخدمات الإلكترونية تقضى على كل أبواب الفساد

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن التحول الرقمى بالوزارة من خلال تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية يهدف فى المقام الأول إلى القضاء نهائيا على كل أشكال الفساد التى يمكن أن تحدث بين المواطن والموظف، علاوة على أنها تهدف إلى التيسير على المواطنين.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية ياتى فى إطار التحول الرقمى بالوزارة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر سهولة و يسر على المواطنين في الحصول على الخدمة.

وتابع شاكر، أنه تم الانتهاء من تفعيل بعض خدمات المنصة الالكترونيه مثل تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية و تركيب العداد القانونى ، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الأوراق و الرسوم المالية و كافة الإجراءات إلكترونيا.