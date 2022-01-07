الكهرباء: تركيب 700 ألف عداد كودى للمخالفين حتى الآن

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 700 ألف مواطن حتى الآن.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم إجراء ما يقرب من مليون معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وأضاف حمزة أن إجمالى عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بلغت مليون و800 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن بلغ ما يقرب من 700 ألف عداد كودى.