لمقاومة العدوى والأمراض.. أضف 4 فيتامينات أساسية لنظامك الغذائي الشتوى

كتبت مروة هريدى

في ظل استمرار انتشار الأوبئة والعدوى الفيروسية خاصة في فصل الشتاء، من الضرورى إضافة بعد العناصر الغذائية الصحية والتي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة في مقاومة الأمراض والعدوى، ولعل أبرزها الفيتامينات، ويرصد تقرير موقع "Healthline" 4 فيتامينات مهمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي الشتوى.

فيتامين أ

يحافظ هذا الفيتامين المعروف باسم "الفيتامين المضاد للعدوى" على صحة الجلد والفم والمعدة والرئتين حتى يتمكنوا من مكافحة العدوى بشكل أفضل، كما أنه مفيد جدًا لصحة العين والرؤية، ويفضل تناوله مع بعض الدهون حتى يمتصه الجسم بصورة أفضل، ويتواجد فيتامين (أ) في أطعمة مثل البطاطا الحلوة والجزر والسبانخ.

فيتامين سي

يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي خلايا الجسم من التلف، كما أنه يساعد في الوقاية من فقر الدم من خلال مساعدتنا على امتصاص المزيد من الحديد من الأطعمة النباتية، ويعتبر البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين سي، بجانب أطعمة مثل الكيوي والفراولة والبروكلي والطماطم والقرنبيط والفلفل الأحمر.

فيتامين د

يساعد هذا المغذي متعدد المهام أجسامنا على امتصاص الكالسيوم ويعزز نظام المناعة لدينا، وعلى الرغم من أن أشعة الشمس هي المصدر الرئيسى لفيتامين (د)، إلا أنه يمكن العثور عليه في بعض الأطعمة أيضًا، مثل الأسماك الدهنية وزيوت كبد السمك وصفار البيض.

فيتامين هـ (E)

يساعد فيتامين (هـ) في تعزيز قوة الجسم على الدفاع ضد الجذور الحرة ويدعم الاستجابة المناعية الصحية، حيث أن فيتامين هـ هو عنصر غذائي شائع يوجد في معظم الأطعمة، بما في ذلك زيوت الطهي والبذور والمكسرات.



اطعمة غنية بفيتامين د



اطعمة غنية بفيتامين هـ