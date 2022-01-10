فيتامينات يحتاجها جسمك مع التقدم فى العمر.. الكالسيوم الأبرز

نهير عبد النبى

مع التقدم فى العمر يحتاج الجسم لبعض العناصر والفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ، وفى التقرير التالى هناك بعض العناصر المهمة التى يحتاجها جسمك وحسب ما ذكره موقع webmd فهى:

حاجات يحتاجها جسمك مع التقدم فى العمر



1- الكالسيوم



مع تقدم العمر، يمكن أن تبدأ في فقدان المزيد من هذا المعادن فى جسمك ، و يمكن أن يجعل ذلك عظامك تنكسر بسهولة وهو ما يسمى بـ(هشاشة العظام) ، خاصةً عند النساء بعد انقطاع الطمث، يساعد الكالسيوم عضلاتك وأعصابك وخلاياك وأوعيتك الدموية على العمل بشكل صحيح.

2- فيتامين ب 12



يساعد في تكوين خلايا الدم والأعصاب. تحصل عليه بشكل طبيعي من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، الحبوب ، والأطعمة "المدعمة بفيتامين B12" ، مثل حبوب الإفطار ، هي مصادر أخرى.

3- فيتامين د



جسمك يحتاجه لامتصاص الكالسيوم، لذا خذهم جنبًا إلى جنب للمساعدة في منع هشاشة العظام، يساعد فيتامين د أيضًا عضلاتك وأعصابك وجهاز المناعة على العمل بشكل صحيح. يحصل معظم الناس على بعض فيتامين د من ضوء الشمس،و لكن جسمك يصبح أقل قدرة على تحويل أشعة الشمس إلى فيتامين د مع تقدمك في العمر. يصعب الحصول على هذا الفيتامين من الأطعمة ، لكن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين هي مصدر جيد.

4- البوتاسيوم



يلعب البوتاسيوم دورًا في كل شيء تقريبًا داخل جسمك ، بما في ذلك القلب والكلى والعضلات والأعصاب، و قد يساعد أيضًا في الحماية من السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام،و يعد المشمش المجفف والموز والسبانخ والحليب والزبادي مصادر جيدة للبوتاسيوم.

5- حمض الفوليك



يوجد هذا الشكل الطبيعي لفيتامين B9 في الخضروات الورقية والمكسرات والفاصوليا وأطعمة أخرى، تأخذ النساء الحوامل شكلاً مختبريًا من فيتامين B9 يسمى حمض الفوليك للمساعدة في منع العيوب الخلقية، و يساعد حمض الفوليك في نمو الخلايا وقد يحمي من السكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.