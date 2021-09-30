اليوم السابع
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السياحة: مبادرة "خليك فى بيتك" ساعدت على الترويج للأماكن السياحية فى ظل كورونا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 06:21 م
السياحة: مبادرة "خليك فى بيتك" ساعدت على الترويج للأماكن السياحية فى ظل كورونا سياح -أرشيفية
ماجد تمراز

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قالت الدكتور سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن أزمة كورونا أثرت على قطع السياحة على مستوى العالم، ولكن مصر واجهت هذه الأزمة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التى تمكن قطاع السياحة من العمل في ظل الجائحة، مشيرة إلى أن وزارة السياحة والآثار أقامت مبادرة "خليك في بيتك"، وتم عرض المناطق السياحية بطريقة جذابة، جعلت الناس متشوقين لزيارة تلك المناطق.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الدولة المصرية دعمت القطاع بشكل كبير، وأولته اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية وكان أول تلك الخطوات هي دعم العمالة مادياً التابعة للقطاع، والدعم كان يتوقف على الراتب الأساسي الذى كان يتقاضاه العامل عندما كان يعمل فى المكان".

 

وقال: "وتمثل دعم الدولة للقطاع أيضاً في مديونيات القطاع الخاص السياحي، وإلغاء الفوائد الخاصة بقروض القطاع السياحي، ودعم تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة، والدولة لديها إصرار كبير لجعل القطاع مستمر في عمله".

 

وتابعت: "بدأنا الفتح التدريجي لقطاع السياحة، وتم البدء بالسياحة الداخلية، وبدأت بنسبة 25%، ثم السياحة الخارجية وكانت أيضاً في البداية 25%، وبعدها تم استحداث شهادة صحية، وتلك الشهادة تلزم المنشأة باتخاذ إجراءات احترازية، وتم البدء أيضاً بتطعيم العاملين في القطاع السياحي، وتدريجياً سيتم الانتهاء منهم قريباً".


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