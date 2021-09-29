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أكد وزير الداخلية الليبي خالد مازن أنه رغم التحديات الأمنية فان الوزارة تسعى لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لليبيين في الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادى .



وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الداخلية الليبى بديوان الوزارة بطرابلس مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هيرن ومستشار الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق طيار سامي سامسون والملحق العسكري بسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا عقيد مارك بافن.



وأوضح مازن أن وزارة الداخلية الليبية وضعت خطة أمنية لتأمين الانتخابات القادمة، وعرضها على رئاسة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا .. مشيدا بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 في تأمين الطريق الساحلي من أبو قرين إلى بن جواد، ومتابعتهم لعديد من المواضيع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.



وأكد وزير الداخلية الليبى على عمق العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة وذلك من خلال الاتفاقيات في عدة مجالات أمنية وبالأخص التعاون بين جهاز المباحث الجنائية ووكالة مكافحة الجريمة في بريطانيا. وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة بالإضافة إلى مناقشة موضوع التدريب وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

أكدت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور الاستعداد لتقديم المساعدة لإنجاح العملية الانتخابية، والتزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار والانتقال السياسي في ليبيا، ومساعدة الشعب الليبى على تحقيق أهدافه.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش - عبر تقنية (الزوم) مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور.

وذكرت قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة وذات مصداقية في ديسمبر المقبل.

واستعرضت المنقوش - خلال الاجتماع - الخطوات التي اتخذتها وتتخذها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية ، ورحبت بمساعدة الولايات المتحدة لهذه الجهود ، ودعم مؤسسات الدولة المدنية.

يذكرأن، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفى، إن ليبيا تشهد مرحلة مفصلية ومصيرية مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هناك طريقين إما النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج، ومن ثم الانطلاق نحو الاستقرار الدائم والازدهار، وإما الفشل والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء خلال كلمته أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تناولت الموقف والسياسة الليبية تجاه العديد من المواضيع والقضايا المحلية والإقليمية والدولية، وأضاف المنفي أن إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد مازالت تشكل تحديًا حقيقيًا، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لدعم الجهود الجارية في هذا الشأن، باعتباره من بين التحديات الهامة بما يسهم في إجراء الانتخابات بصورة آمنة وحرة ونزيهة وشاملة.

وأعلن المنفي عن إطلاق دعوة تتضمن عددًا من العناصر والخطوات للحفاظ على العملية السياسية، وتجنب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة، مشيرًا إلى أن الدعوة ترتكز على اجتماع الأطراف المعنية ممثلة في قيادات المؤسسات السياسية والعسكرية المعنية، لتيسير الوصول إلى توافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج، مؤكدًا أن العمل على هذا المسار يستلزم بالدرجة الأولى تنازلاً من الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، ووضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح أخرى.

وأشار المنفي إلى أن المجلس شرع منذ بداية عمله إلى جعل المصالحة الوطنية أولى أولوياته باعتبارها تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم، وذلك من خلال تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وإطلاق المصالحة الشاملة في الـ 6 من سبتمبر الجاري تم خلالها عدة خطوات لإعادة بناء الثقة بين الليبيين.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن إدانة بلاده للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومصادره ودوافعه ومبرراته، مؤكدًا أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا علاقة لها بأي دين أو عقيدة، مشيرًا إلى مساهمة ليبيا في التصدي للإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي.

وحول ظاهرة الهجرة، أكد المنفي أنها تمثل تحديًا كبيرًا أمام المجتمع الدولي، وأن ليبيا تأثرت بها بشكل مباشر وظلت تواجه استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البلاد، الأمر الذي تسبب في مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أنه لا يمكن مواجهة ظاهرة الهجرة إلا بتظافر الجهود، مع التأكيد على احترام الجانب الإنساني، وتوفير الحماية، واحترام حقوق الإنسان لهذه الفئة من المهاجرين.