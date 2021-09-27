اليوم السابع
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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:44 م
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حصاد الوزارات.. التعليم العالى تعلن مد فترة التقدم للمرحلة الثالثة حتى مساء غد

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم العالى تعلن مد فترة التقدم للمرحلة الثالثة حتى مساء غد مكتب التنسيق - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
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