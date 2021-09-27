وزيرة الهجرة: دراسة إنشاء مركز هولندى بمصر لتدريب وتوفير فرص العمل للشباب

كتب ـ محمود راغب

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنها، ناقشت مع وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، دراسة إنشاء مركز هولندي في مصر للتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم لتجشيعهم على الهجرة الشرعية إلى هولندا .



واضافت مكرم، خلال مؤتمر صحفي لوزيرتي الهجرة المصرية والهولندية أنكي بروكرز كنول، أن اللقاء تناول أيضا الحديث حول كيفية نجاح مصر في القضاء على الهجرة غير من خلال المبادرات مثل مبادرة مراكب النجاة وتوفير فرص عمل للشباب.



ووجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم الشكر لوزيرة الهجرة الهولندية على دمج الجالية المصرية في المجتمع الهولندي.



وعقد مؤتمر صحفي بين وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ووزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، وذلك على هامش زيارتها لمصر والتي تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



وكانت قد استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي في مستهل زيارتها الرسمية التي تجريها حاليًا إلى مصر.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن زيارة وزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الهجرة الهولندية مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الإثنين، ومن ثم تقوم الوزيرتان بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.



وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ضوء أنها أول زيارة لمسئول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، كما أن تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الهجرة من شأنه أن يساهم في دعم العلاقات الثنائية بسبب أهمية هذا الملف لهولندا.



يذكر أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب "الشعب من أجل الحرية" الحاكم برئاسة "مارك روته"، رئيس الوزراء الهولندي الحالي.











