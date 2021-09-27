اليوم السابع
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فتح باب التسجيل إلكترونيا لاختبارات القدرات بكلية التمريض بجامعة الأزهر

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 02:33 م
فتح باب التسجيل إلكترونيا لاختبارات القدرات بكلية التمريض بجامعة الأزهر جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات بكلية التمريض للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 29 و30 سبتمبر الجاري.

وأوضحت جامعة الأزهر أن التسجيل متاح أمام الطالبات الحاصلات على معهد التمريض العالي، المسبوق بحصول الطالبات على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضافت أن التسجيل متاح أمام هؤلاء الطالبات فقط دون غيرهن، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح من خلال الرابط التالي.

https://azu.edu
.eg/azharsr/Facs/FacTest




 


كلية التمريض

اختبار القدرات

جامعة الازهر

الازهر الشريف

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