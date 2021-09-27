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المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب السبت المقبل.. الأوراق المطلوبة

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 02:00 م
المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب السبت المقبل.. الأوراق المطلوبة مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تبدأ شركة المترو استخراج اشتراكات الطلاب السبت المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، حيث تعمل مكاتب الاشتراكات من 8 صباحا حتى 4 عصرا.

ويمكن لأي طالب مع بداية الأسبوع المقبل التوجه لأى مكتب اشتراكات بأى محطة وشراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات وملئ بياناتها ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها وإعادة تقديمها لمكتب الاشتراكات لاستخراج الاشتراك.

ويتطلب خلال استخراج اشتراك الطلاب إرفاق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الطالب وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

كما يتطلب اشتراك الطلاب استخراج كارت ذكى رسومه 25 جنيها لتحميل عليه الاشتراك، ويستخرج اشتراك الطلاب لمدة 3 أشهر فقط هي فترة الترم الدراسى، وتبلغ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.

 


المترو

اشتراكات المترو

كيفية استخراج اشتراكات المترو

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