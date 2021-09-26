حصاد الوزارات..التعليم العالى: 152 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثالثة للتنسيق

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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