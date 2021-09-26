اليوم السابع
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الأحد، 26 سبتمبر 2021 06:41 م
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حصاد الوزارات..التعليم العالى: 152 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثالثة للتنسيق

الأحد، 26 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..التعليم العالى: 152 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثالثة للتنسيق وزارة التعليم العالى
إعداد ـ محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
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