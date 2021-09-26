اليوم السابع
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نبيلة مكرم تستقبل وزيرة الهجرة الهولندية بمطار القاهرة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:02 ص
نبيلة مكرم تستقبل وزيرة الهجرة الهولندية بمطار القاهرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، عقب وصولها مطار القاهرة الدولي، وذلك في مستهل زيارتها الرسمية التي تجريها حاليًا إلى مصر.
 
وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن زيارة وزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
 
ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الهجرة الهولندية مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم غدا الإثنين، ومن ثم تقوم الوزيرتان بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.
 
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب "الشعب من أجل الحرية" الحاكم برئاسة "مارك روته"، رئيس الوزراء الهولندي الحالى.

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