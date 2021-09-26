اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: 152 ألف طالب سجلوا فى المرحلة الثالثة للتنسيق حتى الآن

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:59 ص
التعليم العالى: 152 ألف طالب سجلوا فى المرحلة الثالثة للتنسيق حتى الآن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالب والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 152 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.
 
وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الاثنين الموافق 27/9/2021.
 
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.
 
ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
 
 وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء غد الاثنين إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

التعليم العالى

تنسيق المرحلة الثالثة

التنسيق

موقع التنسيق

تنسيق طلاب الدور الثانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة