استمرار صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجارى لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدى أو من خلال تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل فى إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا بجانب أيضا توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى أو أبناء الأسر التى تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط وذلك ضمن برنامج فرصة " لافتة إلى أن عدد الأسر، التى على الدعم النقدى حاليا يصل الى 3 ملايين و860 ألف أسرة حتى الآن.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قررت دخول فئات جديدة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج الدعم النقدى "كرامة" منهم 30 ألف من كبار السن و26 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم صرف مساعدات نقدية لهذه الفئات فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية لمستحقى الدعم النقدي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود آليات لمساعدة هذه الفئات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا.