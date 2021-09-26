اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وصول قطارين لمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية نهاية سبتمبر

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:00 م
وصول قطارين لمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية نهاية سبتمبر القطار الكهربائى - أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ستعد الهيئة القومية للأنفاق لاستقبال القطارين الثالث والرابع من القطارات المتعاقد عليها لصالح مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان نهاية الشهر الجارى، قادمة من الصين من أجل بدء الاختبارات والتجارب عليها.
 
ويتوالى استلام القطارات التى ستعمل بالمشروع البالغة 22 قطارا مع تواصل أعمال تنفيذ المشروع النهائية، حيث يجرى تصنيع قطارات المشروع في الصين من قبل تحالف شركة كريك/أفيك أنتل الصينية بتكلفة 227 مليون دولار.
 
ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث إنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.
 
ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.
 
 

القطار الكهربائي

العاصمة الادارية

قطار العاصمة الادارية

محطة عدلى منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على مشروع القطار الكهربائى السريع "السخنة - مطروح" × 13 معلومة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:03 ص

رئيس الوزراء عقب تفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف: المشروع جزء من منظومة نقل متكاملة تنفذها الدولة.. وتمثل ثورة حقيقية بالنقل الجماعى.. وتوجيهات من الرئيس بأن نتحدى أنفسنا دوماً فى الوقت والتكلفة

السبت، 25 سبتمبر 2021 05:41 م

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف ويستقل قطار اختبارات أعمال السكة بين محطتى هليوبوليس الجديدة وبدر.. مدبولى: تكليفات من الرئيس بسرعة تنفيذ هذا المشروع لخدمة قاطنى المجتمعات السكنية

السبت، 25 سبتمبر 2021 04:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة