حصاد الوزارات.. تحويل 3.9 مليون جنيه من مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. تحويل 3.9 مليون جنيه من مستحقات العمالة المغادرة للأردنالسبت، 25 سبتمبر 2021 05:00 م
وزارة القوى العاملة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 9 / 2021الجمعة، 24 سبتمبر 2021 09:40 م
حصاد الوزارات.. بدء غلق المحلات 10 مساءً وفقا للمواعيد الشتوية الجمعة المقبلالجمعة، 24 سبتمبر 2021 05:02 م
تفاصيل الاعتدال الخريفى وقصة مثيرة عن "قمر الحصاد"الجمعة، 24 سبتمبر 2021 01:12 م
حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 9 / 2021الخميس، 23 سبتمبر 2021 09:30 م
حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلةالخميس، 23 سبتمبر 2021 05:08 م
حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22\9\2021الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 09:33 م
حصاد الوزارات.. الصحة تعلن وصول مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لمطار القاهرة اليومالأربعاء، 22 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21\9\2021الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 09:31 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة