اليوم السابع
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الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:37 م
أكرم القصاص
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هبوط اضطرارى لقاذفة شبحية أمريكية يتسبب بأضرار جسيمة.. فيديو

الخميس، 16 سبتمبر 2021 03:05 م
هبوط اضطرارى لقاذفة شبحية أمريكية يتسبب بأضرار جسيمة.. فيديو مقاتلة الشبح الأمريكية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلن سلاح الجو الأمريكى، إغلاق المجال الجوى والمنطقة المحيطة بقاعدة "وايتمان" الجوية فى ميسورى بعد هبوط اضطرارى نفذته القاذفة الشبحية B-2 Spirit.

وذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الأمريكى، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، أن الطائرة أصيبت أثناء الهبوط. ووقع الحادث في 14 سبتمبر الجارى.

وأضافت أنه لم يكن هناك حريق ولا إصابات ويتم التحقيق في الحادث.

منذ وقوع الحادث، تم إغلاق المجال الجوي فوق قاعدة "وايتمان" الجوية أمام الرحلات الجوية على ارتفاع يصل إلى 2500 متر داخل دائرة نصف قطرها 10 كم. كما أن الوصول برا إلى القاعدة محظور أيضا.

هذا وتعد القاذفة B-2 Spirit، المعروفة بـ"الشبح" من أغلى الطائرات في التاريخ، غذ يتجاوز ثمن الواحدة منها 2.1 مليار دولار.

 


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سلاح الجو الامريكى

امريكا

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