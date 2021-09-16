اليوم السابع
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الأوقاف توزع اليوم 19 طنا من لحوم الأضاحى فى 6 محافظات

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:50 ص
الأوقاف توزع اليوم 19 طنا من لحوم الأضاحى فى 6 محافظات لحوم الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف اليوم الخميس، 19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( المنوفية- الأقصر- أسوان- الإسكندرية- الإسماعيلية- بورسعيد ) ، بواقع (4 ) أطنان لكل من محافظات ( المنوفية- الأقصر- أسوان ) و ( 3 ) أطنان لمحافظة ( الإسكندرية ) و ( 2 ) طن لمحافظتي ( الإسماعيلية- بورسعيد ) ، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 835 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

 


صكوك الأضاحي

الأوقاف

اخبار الاوقاف

لحوم الأضاحي

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