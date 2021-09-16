الأوقاف توزع اليوم 19 طنا من لحوم الأضاحى فى 6 محافظات

كتب على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف اليوم الخميس، 19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( المنوفية- الأقصر- أسوان- الإسكندرية- الإسماعيلية- بورسعيد ) ، بواقع (4 ) أطنان لكل من محافظات ( المنوفية- الأقصر- أسوان ) و ( 3 ) أطنان لمحافظة ( الإسكندرية ) و ( 2 ) طن لمحافظتي ( الإسماعيلية- بورسعيد ) ، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 835 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.