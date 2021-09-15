الأوقاف توزع 17 طنا من لحوم الأضاحى فى المحافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، توزيع لحوم الأضاحى على المستحقين في المحافظات، حيث توزع الوزارة اليوم 17 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "أسيوط- سوهاج- قنا- الشرقية - البحر الأحمر"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "أسيوط- سوهاج- قنا" و3 أطنان لمحافظة الشرقية و2 طن لمحافظة البحر الأحمر، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الوزارة أنه بما سيتم توزيعه اليوم، يكون إجمالي ما تم توزيع 816 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح".