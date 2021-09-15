ريجيم لعلاج الصداع النصفى.. تجنب مشروبات الكافيين والحمضيات وأضف أوميجا 3

كتبت مروة هريدى

تختلف مسببات الصداع من شخص لآخر، إلا أن هناك عددًا قليلاً من المسببات الشائعة التى تستحق التخلص منها، وقد وجد المرضى أن نوبات الصداع غالبًا ما تسببها خيارات النظام الغذائى، حيث يمكن أن يلعب النظام الغذائى دورًا كبيرًا فى الوقاية من الصداع، ويرصد التقرير المنشور بموقع "إكسبريس" ما يجب أن نأكله للمساعدة فى علاج الصداع النصفى.

من المعروف أن الصداع يعطل القدرة على أداء المهام اليومية، ويؤثر كذلك على النوم، وممارسة الرياضة، ما ينتج عنه الإصابة بالحزن والقلق والاكتئاب، ويمكن أن تؤدى العديد من العوامل إلى نوبات الصداع النصفى، مثل العوامل الهرمونية والعاطفية والجسدية والبيئية.

لكن تعتبر عادات النظام الغذائى غير الصحى أحد أكبر مسببات الصداع النصفى، فعادة ما يعانى بعض الأشخاص من نوبة صداع نصفى إذا فاتتهم أو تأخروا أو تناولوا وجبات غير منتظمة أو يعانون من الجفاف الشديد نتيجة قلة شرب الماء والسوائل.



الصداع

ما هى الأطعمة التى تسبب الصداع النصفى؟

يُعتقد أن نحو 20% من حالات الصداع ناتجة عن الحساسيات الغذائية، وأكثر مسببات الغذاء شيوعًا هى:

الشيكولاتة

الجبن مثل الشيدر والفيتا والموزاريلا

القهوة أو المشروبات الأخرى التى تحتوى على الكافيين

الحمضيات

اللحوم المصنعة التى تحتوى على كبريتات أو نترات

الفاصوليا

الفول السودانى

زبدة الفول السودانى

اللوز

المكسرات والبذور الأخرى

الأطعمة الدهنية أو المالحة

يرتبط الصداع النصفى بالالتهابات لذلك يوصى باتباع نظام غذائى مضاد للالتهابات (مثل نظام غذائى منخفض المؤشر الجلاسيمى أى منخفض السكر)، وغنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الأسماك الزيتية، ومضادات الأكسدة التى تتوافر فى الفاكهة والخضروات الملونة والتوابل مثل الكركم والزنجبيل.

كما يجب الحد من استهلاك الخبز الأبيض والسكر والحلويات والمعجنات والأرز والبطاطس والمربى والعسل وعصائر الفاكهة الجاهزة والمشروبات السكرية.

هناك تدخل غذائى مهم آخر قد يكون فعالاً فى الوقاية من الصداع، وهو يتعلق بالتوازن بين تناول الأحماض الدهنية الأساسية، أوميجا 6 وأوميجا 3 والتي تساعد على موازنة استجاباتنا الالتهابية.

كما أظهرت الأبحاث أيضًا أن فيتامينات ب يمكن أن يكون لها تأثيرات علاجية على مرضى الصداع النصفي، لذلك احرص على إضافة أطعمة غنية بفيتامينات ب إلى نظامك الغذائى بما فى ذلك البيض وجميع الخضروات الخضراء والجزر والبطاطا الحلوة والعدس وغيرها.

يسبب أيضًا نقص المغنيسيوم فى حدوث الصداع، لذلك يجب تناول الأطعمة التى تحتوى على المغنيسيوم من الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والجرجير والشيكولاتة الداكنة أو الحصول عليه فى صورة مكملات.

وأبلغ العديد من مرضى الصداع أيضًا عن أعراض فى الجهاز الهضمى، حيث أظهرت الأبحاث أن الصداع قد يكون نتيجة للأمعاء غير الصحية، لذلك من الأفضل الحفاظ على صحة الأمعاء باستخدام البروبيوتيك لتقليل تكرار الصداع وشدته، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول مكمل البكتيريا الحية قد يكون مفيدًا لمن يعانون من الصداع النصفى.

فى النهاية من المهم أيضًا الحفاظ على رطوبة جسمك للوقاية من الصداع عن طريق تناول كمية كافية من الماء والسوائل الطبيعية وكذلك شاى الأعشاب، وتجنب الإفراط فى القهوة والشاى.