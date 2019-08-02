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6 طرق تحميك من مسببات الصداع.. منها كثرة شرب القهوة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:00 ص
6 طرق تحميك من مسببات الصداع.. منها كثرة شرب القهوة الصداع - صورة أرشيفية
إيناس البنا

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الصداع من أكثر المشاكل الصحية الشائعة بين كثير من الناس، ويحدث لأسباب عديدة فهناك أنواع من الصداع ترتبط بكثرة التوتر أو قلة النوم أو الإجهاد أو قلة شرب الماء، ويمكن علاج الصداع أو الوقاية منه من خلال إجراء مجموعة من التغييرات فى نمط حياتك، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى.

الصداع 1
الصداع 

طرق تحميك من مسببات الصداع وتقلل إصابتك به
 

هناك بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن للمرضى إجراؤها لتقليل تكرار الصداع أو الوقاية منه، ومن هذه التغييرات ما يلى:

النظام الغذائى
 

هناك بعض العوامل المؤثرة في الطعام تسبب الصداع ومنها وجود مكونات مثل: الجلوتامات أحادية الصوديوم وأكسيد النتريك، لذا يجب الابتعاد عن هذه المكونات، التى توجد فى بعض الأطعمة مثل: الطعام الصيني، الجبنة القديمة، الشعرية سريعة التحضير والشيكولاتة.

الكافيين

 الكثير من الكافيين أمر سيء للأشخاص الذين يعانون من الصداع، وخاصة الصداع النصفي، ولكن يمكن شرب الكافيين باعتدال، بنسبة تتراوح بين 100 ملج و 150 ملج يوميًا ، وبالتالى فإن شرب فنجان قهوة الصباح يمكن أن يساعدك في الوقاية من الصداع النصفي لكن لا تفرط فى شرب القهوة.

المكملات الغذائية
 

يمكن تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية للوقاية من الصداع، ومن هذه المكملات التى تساعد فى هذا الأمر، الماغنيسيوم يومياً من 400 ملج إلى 500 ملج، وكذلك يمكن أن يقى فيتامين B2 من الصداع أيضًا، ومن المكملات التى يمكن أن تفيد أيضاً أنزيم Q10.

النوم

النوم عنصر مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالصداع، وإذا كان هناك اضطراب نوم أساسي أو غير معترف به ، فيمكن أن يكون له تأثير هائل على مقدار الصداع وعلى تكراره.

الضوضاء والضوء
 

 من أهم العوامل التي تصيب بعض الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي هي الضوضاء والضوء، إذا كان شخص ما مهيئًا للصداع النصفي وكان جالسًا أمام شاشة تحتوي على أضواء ساطعة وأصوات عالية ، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الصداع.

المسكنات
 

 إذا كان لدى شخص ما تاريخ من الصداع النصفي، فقد يعاني من المزيد من الصداع إذا استخدم الكثير من المسكنات.

 


اسباب الصداع

الصداع

اعراض الصداع

الوقاية من الصداع

علاج الصداع

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