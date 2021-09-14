طالبان تنفى انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب فى إقليم بنجشير

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نفى نائب وزير الإعلام والثقافة المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، التقرير الأخير لمنظمة حقوق الإنسان الدولية بشأن أفغانستان، قائلا إن الحركة لم تنتهك حقوق الإنسان.

وقال ذبيح الله مجاهد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي الحركة لم يرتكبوا أي نوع من جرائم الحرب في إقليم بنجشير، موضحا أنه سيتم منح التنظيم حق الوصول الكامل إلى موقع الحادث والتحقيق بشأن هذه المزاعم.

وأشار المتحدث إلى أن هيئة مراقبة حقوق الإنسان يتعين ألا تكون كبش فداء لمعلومات كاذبة وملفقة من جانب العدو وأن تتصرف بحيادية.