حصاد الوزارات.. التعليم توجه المدارس بإعلان المصروفات الدراسية والالتزام بالنسب المقررة

شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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