اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:10 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم توجه المدارس بإعلان المصروفات الدراسية والالتزام بالنسب المقررة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم توجه المدارس بإعلان المصروفات الدراسية والالتزام بالنسب المقررة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى -أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
التربية والتعليم: 768 ألفا و692 من العاملين تلقوا لقاح كورونا
 
التضامن تبدأ غدا صرف مساعدات المستفيدين من "تكافل وكرامة" لشهر سبتمبر
 
وزير الرى: حصر التعديات والمخالفات على نهر النيل وإزالتها فورًا
 
الصحة: 84.2% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
 
الأوقاف تنشئ وحدة لحقوق الإنسان لتعزيز قيم المواطنة والتسامح الدينى
 
مساعد وزير الخارجية يستعرض الحقوق الثقافية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
 

 


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