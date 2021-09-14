الزراعة: 138.7 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو ضمن حياة كريمة

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وافق على اعتماد مبلغ (138,7مليون جنيه) لـ 768 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات بإجمالى عدد رؤوس ماشية (9290 ألف) رأس وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.



وأضاف الصياد أن إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 5,5 مليار جنية لاكثر من 34 ألف مستفيد، لتربية وتسمين حوالى 372 ألف رأس ماشية.



فيما أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن المشروع القومى للبتلو قد بدأ فى عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه وأصبح إجمالى المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حالياً 5,1 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الاسعار مع زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء.



ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.



وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

