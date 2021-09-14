التنمية المحلية: استرداد 83 ألف متر مبان و720 فدان تعديات على أملاك الدولة خلال يوم

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات بدأت أمس الاثنين، تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكداً استمرار المحافظات فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، وأن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.

وأوضح شعراوى، في بيان اليوم، أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 18 بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021، مؤكداً التنسيق مع مديريات الأمن من خلال تسليم قرارات الإزالة و تحديد أماكن هذه القرارات.

وأكد شعراوى، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما سيتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

وشدد شعراوى، على إنشاء غرفة عمليات مصغرة فى كل محافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أى معوقات، وسيتم إعداد بيان يتضمن ما تم تنفيذه.

وأوضح شعراوى، أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12,5 ألف فدان، مطالبًا الأجهزة التنفيذية فى المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات السمية مع العمل على سرعة إزالة اية تعديات فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ولفت شعراوى إلى أن إزالة التعديات على أملاك الدولة وإحراز خطوات متقدمة فى ملف التقنين من بين المعايير الأساسية لتقييم القيادات المحلية بالمحافظات، مؤكداً قيام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للإسراع بمعدلاتها مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية فى بعض الأوقات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مضيفاً أن هناك جدول زمنى لكل محافظة تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية، مشدداً على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون ، لافتا إلى أن الموجة 18 نجحت فى اليوم الأول لها أمس الإثنين فى إزالة 439 حالة مبانى بمساحة 83398 و365 حالة زراعة بمساحة 720 فدان وذلك فى 25 محافظة .