صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف عليها

كتب مدحت وهبة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى عن 65 وظيفة شاغرة بمركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة قنا المقرر افتتاحه قريبا وذلك بنظام التعاقد مع إحدى الجمعيات المسند اليها إدارة المركز والأولوية في شغل هذه الوظائف لأبناء محافظتى قنا والأقصر، والتقديم خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان اعتباراً من 15 حتى 30 سبتمبر الجارى مع تحديد الوظيفة المتقدم إليها، وتتضمن الوظائف المتوفرة عدد من الاختصاصات:



1- أخصائي نفسي:

العدد المطلوب: 4

الشروط: - الحصول على ليسانس آداب قسم "علم نفس"

- خبرة فى مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن 35 سنة





2- محاسب:

العدد المطلوب 2

الشروط: - الحصول على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها.

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل

- السن لا يزيد عن 35 سنة



3- وظائف إدارية "مشتريات – مخازن – مشرف إداري – موظف استقبال "



العدد المطلوب 7

الشروط: - الحصول على مؤهل عالي مناسب

- خبرة ثلاث سنوات على الأقل (بالنسبة لوظيفة المشتريات والمخازن

- السن لا يزيد عن 35 سنة



4- مدرب حاسب آلي:





العدد المطلوب 1



الشروط: - الحصول على مؤهل عالي مناسب

- خبرة في مجال التدريب.

- السن لا يزيد عن 35 سنة



5- مدرب رياضى:

العدد المطلوب 2





الشروط: - الحصول على بكالوريوس تربية رياضية.

- خبرة في مجال التدريب الرياضي ثلاث سنوات على الأقل.

- السن لا يزيد عن 35 سنة



6- مدرب مهنى تخصص نجارة:

العدد المطلوب 2

الشروط: - الحصول على مؤهل مناسب

- خبرة في مجال التدريب المهنى لا تقل عن عامين.

-السن لا يزيد عن (45 سنة).



7- مدرب موسيقى:

العدد المطلوب 1

الشروط: - الحصول على مؤهل مناسب

- خبرة في مجال التدريب لا تقل عن عامين.

-السن لا يزيد عن 35 سنة



8- مدرب رسم:

العدد المطلوب 1

الشروط: - الحصول على مؤهل مناسب

- خبرة في مجال التدريب.

-السن لا يزيد عن 35 سنة



9- أمين مكتبة:

العدد المطلوب 1

الشروط: - الحصول على مؤهل عالى مناسب

- خبرة فى مجال عمل المكتبات لا تقل عن ثلاثة أعوام

- السن لا يزيد عن 35 سنة



10- شيف:

العدد المطلوب 1

الشروط: - الحصول على مؤهل دراسي مناسب.

- خبرة في مجال إجادة الطهي بكل أنواعه لا تقل عن (5) سنوات.

- السن لا يزيد عن 50 سنة



11- مساعد شيف:

العدد المطلوب 3

الشروط: - الحصول على مؤهل دراسي مناسب.

-خبرة في مجال المطبخ لا تقل عن عامين

-السن لا يزيد عن 35 سنة



12- عمال كافيتريا:

العدد المطلوب 2

الشروط: - يجيد القراءة والكتابة

-خبرة فى هذا المجال

-السن لا يزيد عن 35 سنة



13- عمال مغسلة ملابس:

العدد المطلوب 2

الشروط: - يجيد القراءة والكتابة

-خبرة في هذا المجال لا تقل عن عامين.

-السن لا يزيد عن 35 سنة.



14- أفراد أمن:

العدد المطلوب 18

الشروط: - الحصول على مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط.

-يتمتع بلياقة بدنية تتناسب مع طبيعة عمله، ولا يقل الطول عن (170 سم)

-السن لا يزيد عن (35 سنة



15- عمال نظافة:

العدد المطلوب 16

الشروط: - يجيد القراءة والكتابة.

-السن لا يزيد عن 35 سنة



16- عامل زراعة (جناينى

العدد المطلوب 1

الشروط: - يجيد القراءة والكتابة

-خبرة في هذا المجال.

-السن لا يزيد عن 45 سنة



الأوراق المطلوبة:

• صورة بطاقة الرقم القومي.

• صورة المؤهل الدراسي.

• صورة من شهادة الخبرة.

• الموقف من التجنيد.

• شهادة صحية (لمهنة الشيف والمساعدين وعمال الكافيتريا).



وسيستقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى طلبات المتقديمن لشغل الوظائف بالأوراق المطلوبة والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني، drugcontrol1@drugcontrol.org.eg، وسوف يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية وإبلاغ المتقدمين.