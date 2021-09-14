الأوقاف تنشئ وحدة لحقوق الإنسان لتعزيز قيم المواطنة والتسامح الدينى

كتب على عبد الرحمن

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لتفعيل كل ما يتصل ببنود هذه الاستراتيجية فيما يخص عمل الوزارة، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها، تلك الرؤية التي توجت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح وزير الأوقاف في بيان له اليوم، أن اللجنة تعمل على تعزيز قيم المواطنة، والتسامح الديني ، والإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع ، و الوفاء بحقوق متحدي الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة و عند إحلال المساجد أو تجديدها ، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيا إلى جانب نشرها إلكترونياً.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن تشكيل الوحدة يأتي على النحو التالي :

1 ـ المهندس سمير محمد مصطفى الشال – القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف - رئيسًا .

2 ـ أحمد عطية أبو الوفا – رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية- عضوًا .

3 ـ الدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي – مدير عام الشئون القانونية عضوًا.

4 ـ الدكتور أسامة فخري الجندي – مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف – عضوًا .

5 ـ الدكتورة جُنيَّة محمود محمد عبد الرحمن– مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة – عضوًا .

6 ـ سمر إبراهيم محمود – مدير عام خدمة المواطنين - عضوًا .

7 ـ عبد الله محمدي سيد أحمد – مدير إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – عضوًا .

وفى سياق متصل، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة التثقيف الرقمي، مؤكدا أن ذلك يأتي عملا على نشر ثقافة التحول الرقمى، والتعريف بجوانبها الإيجابية والاستخدام الآمن والأمثل لها ، لجميع العاملين بالأوقاف ، مع التحذير من الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل.

وأكد جمعة، في بيان اليوم، أن اللجنة تكون مسئولة عن إدارة عملية التثقيف الرقمي لجميع العاملين بالأوقاف من خلال محورين :"الأول : التدريب على التعامل مع جميع وسائل التواصل الحديثة، والثاني : التنسيق مع القطاع الديني بالوزارة وخبراء التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات ، لتعظيم الاستفادة من وسائل ومواقع التواصل الحديثة ، وتجنب مخاطر الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن لها".

وأوضح وزير الأوقاف، أن لجنة للتثقيف الرقمى تضم كل من:

1. رندا صلاح دسوقي - رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي - رئيسًا.

2. غادة عبد الحليم محمد - مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني - عضوًا.

3. محمد الشحات محمد أبو ستيت - مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي - عضوًا.

4. أشرف فهمي موسى - مدير عام التدريب - عضوًا.

5. محمد إبراهيم عبد الله عسكر - عضوًا.

6. أحمد فاروق صلاح الدين زعتر - عضوًا.

7. محمد حسين علي موسى - منسقًا للجنة.