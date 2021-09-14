احذر.. الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية هتخلى عندك كرش

كتبت ميرفت رشاد

هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى تراكم دهون البطن، منها قلة النوم واستهلاك المشروبات الغازية والعادات الغذائية الخاطئة، لكن السبب الرئيسى هو استهلاك الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس المعبأة والخبز والمخبوزات، ويمكن أن تسبب العناصر الغذائية الخاطئة الغازات والانتفاخ وزيادة الوزن وغير ذلك من النتائج السلبية.

وأكد التقرير المنشور في موقع eatthis أن أحد الأسباب الرئيسية لدهون البطن هو اتباع نظام غذائي يعتمد بشكل كبير على الأطعمة الجاهزة المصنعة، والتي تجعل فقدان دهون البطن أمرًا صعبًا فهى مصنوعة إلى حد كبير من الكربوهيدرات المكررة والسكر.

الفرق بين الكربوهيدرات "المكررة" و"الكاملة"

الكربوهيدرات المكررة هى أطعمة مثل الخبز الأبيض والأرز، وهى عالية المعالجة، أى تمّت إزالة الحبوب الكاملة التى تحتوى على العناصر الغذائية والألياف منها، يهضم الجسم الكربوهيدرات المكررة بسرعة ما يتسبب بارتفاع مستويات الجلوكوز فى الدم بسرعة، ويمكن أن تسهم فى كثير من الأحيان فى تكوين دهون البطن وتراكمها.

وأكدت دراسة حديثة نُشرت فى مجلة التغذية أن تناول الكربوهيدرات المكررة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحيط الخصر وتراكم دهون البطن، من ناحية أخرى فإن المشاركين الذين تناولوا معدل ثلاث حصص من الحبوب الكاملة يوميًا وحبوبًا مكررة أقل بشكل عام كان لديهم محيط خصر أصغر، ومستويات جلوكوز منخفضة أثناء الصيام، وضغط دم منخفض، ومستويات أعلى من كوليسترول HDL الجيد.



كيف تسبب الكربوهيدرات المكررة دهون البطن

تتم معالجة الكربوهيدرات المكررة بسرعة من قبل الجسم وتخزينها بسهولة على شكل دهون، فهى توفر مصدرًا سريعًا للطاقة، لكن هذه الطاقة تأتى فى شكل ارتفاع فى الجلوكوز، ما يسبب الشعور بالجوع مرة أخرى بعد تناول الطعام بفترة وجيزة، كما يمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة مقاومة الجسم للأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز وزيادة الوزن حيث يبدأ الجسم في تخزين الجلوكوز الزائد على شكل دهون.

لماذا تشكل دهون البطن خطرا على صحتك؟

دهون البطن المعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية، تشكل خطرًا على الصحة لأنها تُحمل فى مقدمة الجسم حيث تسبب ضغطًا كبيرًا على القلب والأعضاء الحيوية الأخرى، كما يعرض الفرد لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية كما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

الوجبات الصحية

تعتبر الأطعمة المصنعة التى تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة ومنخفضة فى أى مغذيات تؤدى إلى إبطاء عملية الهضم هى المساهم الأول فى زيادة دهون البطن، إذا كنت تبحث عن التخلص من دهون البطن أو منع تراكمها، ففكر فى تقليل الأطعمة المصنعة.