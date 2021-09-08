اليوم السابع
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الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 10:37 م
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للنساء.. تناولى هذه الفاكهة يوميا للتخلص من دهون البطن

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 05:00 م
للنساء.. تناولى هذه الفاكهة يوميا للتخلص من دهون البطن فوائد الأفوكادو
ندى سليم

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كشفت دراسة صادرة جامعة إلينوي الأمريكية، أن الأفوكادو هى الفاكهة الوحيدة التي يمكنها التغلب على مشكلة دهون البطن خاصة عند النساء، حيث تبين أنه لديه القدرة على إعادة توزيع دهون البطن بصورة صحية، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

وأشار الباحثون إلى أنه تم إجراء تحليل لنحو 150 سيدة تعانى من زيادة الوزن والسمنة لمدة 12 أسبوعًا، وخلال تلك الفترة تم إدراج الأفوكادو كجزء من وجبتهن اليومية، مما كان له تأثير كبير في إعادة توزيع دهون البطن العميقة.

وأوضحت الدراسة أن الهدف من هذه التجربة ليس إنقاص الوزن بل إعادة توزيع الدهون، حيث يلعب موقع الدهون في الجسم دورًا مهمًا في الصحة، ويوجد في البطن نوعان من الدهون، الأولى منها هي الدهون التي تتراكم تحت الجلد مباشرة، وتسمى الدهون تحت الجلد، والأخرى تشمل  الدهون التي تتراكم بشكل أعمق في البطن، والمعروفة باسم الدهون الحشوية، والتي تحيط بالأعضاء الداخلية.

وتعد الدهون الحشوية العميقة هي أكثر العوامل التي تؤدى للإصابة بمرض السكري، لذا فلابد من التغلب عليها من خلال تناول فاكهة الأفوكادو.

وقسم الباحثون المشاركين إلى عدة مجموعات، تلقت إحدى المجموعات وجبات تحتوي على أفوكادو طازج، بينما تلقت المجموعة الأخرى وجبة تحتوي على مكونات متطابقة تقريبًا وسعرات حرارية مماثلة ولكنها لا تحتوي على أفوكادو.

وبعد مرور 12 أسبوعا، قاس الباحثون دهون البطن لدى المشاركين وتحملهم للجلوكوز، وهو مقياس لعملية التمثيل الغذائي وعلامة لمرض السكري.

وتوصلت الدراسة أن الإناث اللائي تناولن الأفوكادو يوميًا كجزء من وجبتهن كان لديهن انخفاض في دهون البطن الحشوية، وهي دهون يصعب استهدافها مرتبطة بمخاطر أعلى، وشهدت انخفاضًا في نسبة الدهون الحشوية إلى الدهون تحت الجلد، مما يشير إلى إعادة التوزيع من الدهون بعيدًا عن الأعضاء.

كما وجدت الدراسة أن الاستهلاك اليومي للأفوكادو لم يغير من تحمل الجلوكوز، مما يشير إلى دوره في رفع كفاءة عملية التمثيل الغذائي والقضاء على دهون البطن.


فوائد الأفوكادو

الأفوكادو

دهون البطن

الدهون الحشوية

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