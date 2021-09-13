اليوم السابع
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جارديان: حركة طالبان تعلن السماح للنساء بالدراسة فى الجامعة ولكن دون اختلاط

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 01:23 م
جارديان: حركة طالبان تعلن السماح للنساء بالدراسة فى الجامعة ولكن دون اختلاط حركة طالبان
كتبت رباب فتحى

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أعلنت حركة طالبان أنه لن يُسمح للنساء في أفغانستان إلا بالدراسة فى الجامعات فى فصول دراسية مفصولة بين الجنسين، وسيكون اللباس الإسلامي إلزاميًا، مما أثار مخاوف من فرض فصل عنصرى بين الجنسين في البلاد في ظل النظام الجديد، وفقا لمراسلة صحيفة "الجارديان" البريطانية فى جنوب آسيا.

وأضافت الصحيفة أن المجتمع الدولي ظل يراقب عن كثب كيف يتعامل نظام طالبان الجديد المكون من ذكور فقط مع النساء الأفغانيات من أجل قياس مدى كون تعهدات طالبان بالاعتدال حقيقة واقعة.

في واحدة من أولى السياسات التي أعلنتها طالبان، وضع وزير التعليم العالي، عبد الباقي حقاني، سلسلة من القواعد التي ستحكم وصول المرأة إلى التعليم العالي في أفغانستان.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال حقاني إنه سيُسمح للنساء بمواصلة تعليمهن الجامعي، لكن سيكون ارتداء الحجاب إجباريًا، ولم يتضح ما إذا كان هذا يعني الحجاب أم أنه يجب تغطية وجوه النساء بالكامل.

كما سيتم فرض الفصل بين الجنسين في جميع الجامعات، مما يعني أنه سيتعين تعليم الرجال والنساء في فصول دراسية منفصلة، قال حقاني: "لن نسمح للأولاد والبنات بالدراسة معًا، لن نسمح بالتعليم المختلط."

كما سيسمح للطالبات فقط بالتعليم من قبل النساء، وقال حقاني أيضا إنه سيتم مراجعة المواد التي يتم تدريسها في الجامعات.

 

 


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